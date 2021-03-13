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رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

تنظيم الليلة الرقمية 44 للطريقة القادرية البودشيشية ومؤسسة الملتقى

السبت 13/مارس/2021 - 01:37 م
جريدة الدستور
كتب : عمرو رشدى
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أكدت مؤسسة الملتقى التي يرأسها الدكتور منير القادري ومشيخة الطريقة القادرية البودشيشية، تنظيم الليلة الرقمية الرابعة والأربعين، مساء السبت 13 مارس الجاري، ضمن فعاليات ليالي الوصال "ذكر وفكر في زمن كورونا"، وذلك بشراكة مع مؤسسة الجمال، والتي سيتم بث أطوارها عبر المنصات الرقمية لمؤسسة الملتقى.

وحسب الجهة المشرفة على تنظيم هذا السمر الروحي الرابع والأربعين، من المنتظر أن يتم بث حصة من الذكر مباشرة من الزاوية الأم بمذاغ، الكائنة بنواحي إقليم بركان( الجهة الشرقية بالمملكة المغربية)، إضافة الى مشاركة مجموعة من السادة العلماء والباحثين والمثقفين من داخل المغرب ومن خارجه بمداخلات علمية متنوعة، وعرض شهادات حية لمريدي الطريقة من جنسيات مختلفة، كما يرتقب مشاركة مجموعة من المنشدين والمادحين المتألقين من داخل المغرب وخارجه، إلى جانب فقرات أخرى متنوعة.

وتجدر الإشارة إلى أن البث الحي سينطلق ابتداء من الساعة 21.00 (20.00 بتوقيت غرينتش).

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