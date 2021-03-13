مع اقتراب رمضان.. أرقام مفزعة عن الطعام المُهدر سنويًا فى مصر

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، والذي يعرف فيه المصريين بعادات وتقاليد كثيرة، منها إعداد كميات ضخمة من الطعام على وجبتي الفطار والسحور، وكذلك تبادل العزومات الاجتماعية بين الأسر والأهل ما يؤدي إلى فائض ضخم من الطعام المهدر.ويزيد خلال ذلك الشهر تحديدًا نسب وأحجام الطعام المهدر من المصريين، بسبب كميات الوجبات التي يتم إعدادها طوال الشهر، وتفيض عن حاجة الأسر ويتم التخلص منها بإلقائها في صناديق القمامة ويهدد ذلك الأمر الأمن الغذائي.ولذلك، حذرت شعبة الحماية البيئية بغرفة القاهرة المواطنين من استهلاك كميات ضخمة من الطعام وإهدارها خلال شهر رمضان، وزيادة بقايا الطعام فى شهر رمضان بسبب العزومات، وزيادة نسب النفايات من الطعام لأكثر من 50%.ودعت الشعبة المواطنين ضرورة تقليل الاستهلاك الفائض عن الحاجة، وفصل القمامة لثلاث أقسام صلبة وسائلة وجافة، حتى يتم فصلها والاستفادة منها عند إعادة تدويرها، كما دعت إلى ضرورة فصل القمامة تمامًا من قشر البيض والبصل حتى تصبح القمامة صالحة للاستخدام.وبشكل عام فإن مصر تعاني من إهدار ضخم في الطعام طوال العام، حيث أن الأرقام والبيانات الرسمية الخاصة بالطعام المهدر مفزعة للغاية، وترصد "الدستور" في التقرير التالي نسب الطعام المهدر سنويًا في مصر وطرق التخلص منه.في عام 2018، تصدرت مصر قائمة الدول في إهدار الطعام بالشرق الأوسط بنسبة 27% سنويًا، وفق دراسة أجراها موقع YouGov الحكومي البريطاني حول إهدار الطعام في الدول العربية، والذي بين أن حجم إهدار الطعام في الشرق الأوسط يصل إلى تريليون دولار أمريكي.بينما يؤكد إحصاء آخر لمنظمة الأغذية والزراعة أن الفقد من الخضروات والفاكهة في مصر يصل إلى 45 - 55% من الإنتاج السنوي، في حين يبلغ الفاقد والهدر من الأسماك 40% ومن الألبان 30%، كما تصل كمية الخسائر للأسباب ذاتها في القمح إلى 1.5 مليون طن سنويًا.ونحو 650 ألف طن من الذرة، و350 ألف طن من البنجر، لتبلغ خسائر الأغذية 11 مليون جنيه سنويًا، ويوضح إحصاء المنظمة أن المواطن المصري يهدر على مدار العام ما يصل إلى 25.5 كيلو جرام، أي ما يزيد إجماليه عن 2.5 مليون طن من الأغذية.ومقابل كل 1000 كيلوجرام من الطماطم المنتجة والموزعة في مصر، يضيع 560 كيلو جراما أو يهدر ويمثل هذا أكثر من نصف الإنتاج وفق الفاو، التي أكدت أن هذا الأمر ينطبق على الطماطم والعنب على حد سواء، لكون مصر منتجًا رئيسيًا للطماطم والعنب إلا أن الكثير من هذا الطعام لا يصل إلى المستهلكين.والطعام المهدر يُعرف بإنه الطعام المتبقي الذي يلقيه الإنسان بالنفايات ليصبح بهذا ضمن الأعلى إهدارًا للطعام في الوطن العربي، بينما جاءت السعودية 20.8 كيلو جرام، بينما جاءت نفايات المواطن الأمريكي نحو 85.1 كيلو جرام سنويًا.كما أن أحجام الطعام المهدرة في مصر سنويًا يقابلها نسب فقر مفزعة في أغلب المحافظات، فبحسب آخر إحصاء صدر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 2019، فإن نسبة الفقر العامة فى مصر تقدر بـ26.3% وأن إقليم الصعيد يعد الأكثر فقرًا داخل الدولة حيث تتراوح نسب الفقر به 50%.