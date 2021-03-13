لندن تدين انتهاك بكين للإعلان المشترك حول هونج كونج

نددت لندن السبت بـ"قرار بكين فرض تغييرات جوهرية لخفض نسبة المشاركة في النظام الانتخابي لهونج كونج"، معتبرة ذلك "انتهاكا آخر" للإعلان المشترك الذي وقّعته بشأن المستعمرة البريطانية السابقة.ودعا وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان بكين إلى احترام "التزاماتها القانونية والحقوق والحريات الأساسية" في هونج كونج.