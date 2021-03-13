نتيجة الإعدادية تغضب أولياء الأمور.. ومفاجآة بمدرسة تابعة لإدارة الهرم

حالة من الاستياء سيطرت على أولياء أمور طلاب الإعدادية، وذلك عقب ظهور نتيجة «الامتحان المجمع فى ورقة واحدة».قالت شيماء على ماهر، ولية أمر، فى تصريح خاص ل "الدستور": بعد ظهور النتيجة فوجئ أولياء الأمور برسوب أبنائهم في بعض الفروع أو دون المستوى أو درجات سيئة نتيجة إن السؤال يحسب بعشرة درجات.وأضافت: فقد عانى أولياء الأمور وأبنائهم قبل الامتحان بعدم التدريب الجيد على الامتحان المجمع، ولو كانت تحسب نتيجة الورقة ككل لكان أفضل كثيرا من اختزال المادة الواحدة في أربعة أسئلة، والتي لا يمكن أن تقيس مستوى فهم الطالب وتحصيله في المادة بأي حال من الأحوال.بينما قالت زهراء خالد، ولية أمر أخرى، فى تصريح خاص ل "الدستور" إن أولادها فى مدرسة تابعة لإدارة الهرم التعليمية، وأشارت إلى أن المدرسة أعلنت عن أوائل الإعدادية اليوم قائلة: «المفاجآة إن الثالث على المدرسة محدش يعرفه ولا ليه رقم جلوس أساسًا».وأشارت زهراء خالد إلى أنه يوجد أخطاء كثيرة فى نتيجة الإعدادية والنتيجة على ورقة الامتحان المجمع تظلم الطالب، مشيرة إلى أن هذا حل استثنائي فى ظل وجود كورونا ولكن لا يجب أن يستمر وأن تعود الامتحانات إلى طبيعتها الاولى.وكان قد اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 20202021 بنسبة نجاح 98.9%، حيث بلغ عدد المقيدين 174760 طالبا وطالبة حضر منهم الامتحان 170 ألف طالب وطالبة.كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100%، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 94 %، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 99.8%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 100%، والإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 83%.وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم، أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرةبإدخال رقم الجلوس.واجتاز الطلاب امتحانًا مجمعًا فى الترم الأول ونتيجته لا تضاف للمجموعة، ولكن يجب اجتيازه وبه نجاح ورسوب، واجتياز الطالب للامتحان المجمع يعد شرطًا أساسيًا حتى يستطيع أن يؤدى امتحان نهاية العام الدراسى والمجموع بالكامل لطالب الشهادة الإعدادية سيتم تحديده من خلال امتحان نهاية الفصل الدراسى الثانى الذى سيتم التنسيق على أساسه للمرحلة الثانوية.