مسنة عن «حياة كريمة»: السيسي حاسس بينا.. والجيران: نسمعها تبكي من المطر

أسقف خشبية متهالكة، وجدران تكسوها التصدعات والشروخات، وأثاث افترشت عليه أكياس بلاستيكية لحمايته من الأمطار، تلك هي حالة منزل الحاجة «توحيدة» من قرية الغربانيات ببرج العرب، والتي تم إدراجها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».تعيش الحاجة توحيدة خليل عزام، مع نجلها في منزلها قرابة ال30 عاما، ليستقر معها نجلها وأسرته في نفس المنزل، والذي أصابته التصدعات مثل الكثير من المنازل بقرية الغربانيات التي تعاني من تهالك المنازل وإنهيارها بسبب المياه الجوفية وعدم تواجد صرف صحي.قالت الحاج« توحيدة» إن منزلها أصبح آيل للسقوط، بسبب التصدعات الكثيرة، ومياه الأمطار التي تغرق المنزل والآثاث، قائلة «بنغطي العفش بالمشمع، وحاطين جراكن تحت الفتحات اللي في السقف عشان المطر».وأوضحت أنها تعيش مع نجلها الوحيد وأسرته وأولاده الصغار، وكل ما تتخوف منه هو انهيار المنزل عليهم، بجانب أنهم ليس لديهم مأوى آخر، لذلك يقيمون بالمنزل رغم خطورته.ولفتت إلى أن كل ما تتمناه هو ترميم منزلها ضمن مبادرة حياه كريمة فهي لا تمتلك غيره، فهو ما يأويها هي ونجلها وعائلته، موجهة طلبها للرئيس السيسي قائلة: «يارب يجازيه خير على أعماله وإحساسه بينا.. عاوزة ياريس بيتي يترمم بقيت خايفة يقع عليا».وأشارت إلى أن الأهالي بالقرية تعالى أصواتهم بالدعاء للرئيس السيسي، بعد أن علموا بدخول المبادرة لقرى برج العرب وقرية الغربايات، وبدأ الجميع وفي تسجيل بياناتهم لإنضمام المنازل التي تحتاج للترميم للمبادرة، مشيرة إلى أن اللجنة تمر على المنازل لأخذ البيانات، وانتظر دوري، وأتمنى أن يكون لمنزلي نصيب من مبادرة الرئيس حياه كريمة.ومن جانبه أكد سالم سعد، أحد أهالي قرية الغربانيات، أن "الحاجة توحيدة سيدة مسنة ونحن أهالي القرية جميعًا أبنائها، وتتردد للإطمئنان عليها"، مشيرًا إلى أنهم كانوا يسمعون بكائها وصراخها أثناء المطر الشديد والذي كان يغرق منزلها، ونتوجه لمساعدتها.وأشار إلى أن مبادرة حياة كريمة جاءت لتنقذ الأهالي وأبنائهم المتضررين، لافتًا أن غالبية المنازل بالقرى والنجوع في قرية الغربانيات تعاني من نفس المشكلة وهي التصدعات والاسقف الخشبية، بسبب عدم القدرة على بناء أسقف خرسانية بسبب التربة التي لا تتحمل هذه الأحمال.