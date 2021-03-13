محافظ أسيوط: طلاب ومعلمى مدارس التعليم الفنى طوروا كورنيش النيل

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أهمية المشاركة المجتمعية فى أعمال التطوير والتجميل التى تشهدها المحافظة بمختلف مراكزها.وأشاد محافظ أسيوط بجهود طلاب ومعلمى مدارس التعليم الفنى بالمحافظة ودورهم فى تطوير وتجميل كافة الميادين والشوارع الرئيسية بجميع مراكز ومدن المحافظة وابراز الشكل الجمالى لها طبقًا للخطة الموضوعة.وأضاف إلى التعاون بين كافة الجهات المعنية بالمحافظة لتعود المحافظة إلى سابق عهدها كـ"عاصمة للصعيد".وأوضح محافظ أسيوط أنه تم استكمال أعمال تطوير وتجميل كورنيش النيل بشارع الثورة بتخطيط الشوارع وطلاء البلدورات والأعمدة على جانبي الطريق ودهان سور الكورنيش وتركيب مقاعد جديدة وذلك بمشاركة طلاب ومعلمي مدارس التعليم الفني بالمحافظة في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتفعيل المشاركة في أعمال التطوير والتجميل، موجهًا رؤساء المراكز والأحياء بتقديم كافة أوجة الدعم لطلاب التعليم الفني والمتابعة المستمرة لتنفيذ خطط التطوير الموضوعة لرفع مستوى الخدمات والمرافق وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وإعادة الوجه الحضاري والجمالي للميادين والشوارع الحيوية.وأشار محمد النمر مدير عام التعليم الفنى بالمحافظة إلى أن الأعمال مستمرة بالاستعانة بطلاب ومعلمى مدارس التعليم الفني بمختلف تخصصاتهم في أعمال التطوير والتجميل لضمان جودة الأعمال التى يجرى تنفيذها ضمن رؤية المحافظة التي نفذتها في العديد من الشوارع والميادين بمختلف مراكز المحافظة بالتنسيق مع الوحدات المحلية، حيث يتم توفير جميع المستلزمات والاحتياجات للطلاب ليقوموا بأعمال التجميل والتطوير، لافتا إلى دهان جذوع الأشجار بطول كورنيش النيل بشكل جمالى متناسق.