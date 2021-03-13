محافظ أسيوط يتابع أعمال تغطية وتبطين ترعة بني فيز (صور)

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال تغطية وتبطين وتدبيش ترعة بني فيز بنطاق مركزي أبوتيج وصدفا، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع، والذي يجري تنفيذه ضمن خطة وزارة الري والتي يصل عددها في المرحلة الأولى 35 ترعة بقرى ومراكز المحافظة بتكلفة إجمالية تصل إلى 600 مليون جنيه بأطوال 194 كيلو والذي يجري تنفيذها ضمن خطة وزارة الري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترشيد الفاقد من المياه بكافة الطرق الممكنة وتحسين الري بالقرى والنجوع.رافقه خلال الجولة حسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا ونواب رئيس المركز.وبدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال تغطية ترعة بني فيز بمركز صدفا بجوار الطريق السريع أسيوطسوهاج كصرف مغطى بطول 250 متر وعرض 30 متر بالتنسيق مع مديرية الري والموارد المائية بالمحافظة وذلك لترشيد الفاقد من المياه بكافة الطرق الممكنة وتحسين الري والحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين ودراسة استغلال المنطقة المغطاة أعلى البربخ للمنفعه العامة حيث يمكن استغلالها كموقف للسيارات.كما تفقد أعمال تبطين ترعة بني فيز من الجهة الشرقية بنطاق مركز صدفا وأعمال تدبيش وتبطين الترعة من الجهة الغربية بنطاق قرية النخيلة بمركز أبوتيج بطول 14 كم واستمع إلى شرح من مشرف المشروع للأعمال التي يجرى تنفيذها تحت إشراف قطاع التوسع الأفقي للمشروعات بوزارة الري ضمن أعمال المرحلة الأولى من المشروع القومي لتبطين الترع والذي تليه الدولة اهتماما كبيرا للحفاظ على المياه ووصولها لنهايات الترع.وأصدر محافظ أسيوط تعليماته بالمتابعة المستمرة للمشروعات التي يجري تنفيذها بالقرى ومراعاة الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية في التنفيذ قبل عملية الاستلام ومراجعة كافة الأعمال ميدانيًا وفقًا للاشتراطات والمواصفات مشيرًا إلى إلى أهمية المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع الذي تنفذه الحكومة في قرى ونجوع مصر لتطوير شبكة الترع والمصارف ونقلها إلى شكل حضاري يساعد على تحسين البيئة والحد من التلوث وصولًا إلى مردود اقتصادي واجتماعي ملموس في تلك المناطق المحرومة بهدف تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه وحل مشاكل المزارعين بالقرى والنجوع.