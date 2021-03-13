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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تنفيذ مشروع صرف صحى طوخ القراموص بتكلفة 90 مليون جنيه

السبت 13/مارس/2021 - 01:29 م
جريدة الدستور
سارة الوردانى
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اطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، من اللواء مهندس شريف فارس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي على معدلات تنفيذ مشروع صرف صحي طوخ القراموص بمركز أبو كبير والمقام بتكلفة 90 مليون و75 ألف جنيه ليساهم وبشكل كبير في توفير مشروع صرف صحي آمن وسليم لقرية طوخ القراموص والقرى المجاورة لها وحفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأوضح محافظ الشرقية أنه جاري تنفيذ 93 مشروعا بقطاع الصرف الصحي بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليارا و356 مليون جنيه، والتي تشمل إقامة 33 محطة معالجة و194 محطة رفع، بالإضافة إلى خطوط طرد وانحدار وشبكات لخدمة قرى ومدن المحافظة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.

ووجه المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإلزام الشركة المسند لها تنفيذ تلك الأعمال ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة، مؤكدًا ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء تنفيذ الأعمال لمواجهة فيروس كورونا والتأكد من ارتداء العمال الكمامة الواقية، بالإضافة إلى إجراء أعمال التطهير والتعقيم للمعدات المستخدمة حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

ومن جانبه أوضح اللواء مهندس شريف فارس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه جاري تنفيذ مشروع صرف صحي قرية طوخ القراموص بمركز أبو كبير بتكلفة 90 مليون و75 ألف جنيه، حيث يشمل المشروع إنشاء محطة رفع وشبكات انحدار بطول 30.3 كم وخطوط طرد بطول 5.1 كم، مشيرًا إلى أن نسبة التنفيذ الكلية للمشروع بلغت 96%، حيث بلغت نسبه تنفيذ شبكات الانحدار 98% ونسبة تنفيذ خطوط الطرد 100% والإنشاءات المدنية 83% والأعمال الكهروميكانيكية إلى 88% وجاري مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات بالمشروع لسرعة الانتهاء منه طبقًا للجدول الزمني المحدد، ليعود بالنفع والفائدة على المواطنين بقرية طوخ القراموص والقرى المجاورة لها.

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