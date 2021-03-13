رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يشارك في طابور الفترة الثانية بالمدارس

السبت 13/مارس/2021 - 01:28 م
جمال نور الدين
جمال نور الدين
عمرو الشامي
طباعة
تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، المدرسة الثانوية الصناعية للبنات التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية في أول يوم دراسي بالفصل الدراسي الثاني، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، حفاظا على صحة الطلاب والعاملين بالمدارس.

جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور سامح صديق، مدير إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، والسيد عبدالسلام، مدير المدرسة.

وهنأ المحافظ الطالبات ببدء الفصل الدراسي الثاني، أثناء طابور المدرسة بالفترة الثانية، وناشدهن باتباع الاجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، حفاظا على صحتهن.

كما اطمأن على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتوفير كافة سبل الأمن والسلامة لحماية الطلاب والطالبات، وجميع العاملين بالمدارس، موجهًا بضرورة تقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب وأن نضع نصب أعيننا جميعا تأدية الرسالة التي نحملها على أعناقنا على الوجه الأكمل للوصول بهم لأعلى المراكز وتحقيق أفضل النتائج الإيجابية دائما، مثنيًا على العاملين بالمدارس لتعاونهم في تطبيق الاجراءات الاحترازية والاهتمام بالنظافة.

موضوعات متعلقة

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 بالاسم ورقم الجلوس

أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 12-3-2021

حقيقة أكاذيب «الإرهابية» بتورط أحد رجال الشرطة فى عمليات نصب

«أتربة وانخفاض حرارة».. تفاصيل طقس اليوم

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى صدفا المركزى (صور)

image description

محافظ أسيوط يتابع أعمال إعادة رصف وصيانة امتداد شارع الثورة

image description

إزالة 4 مخالفات بناء بدمياط (صور)

image description

تباعد جسدى وقياس حرارة فى أول أيام الفصل الدراسى الثانى بدمياط

image description

«صحة دمياط»: قافلة طبية شاملة بقرية العطوي

الأكثر قراءة

«التعليم» تحدد مصير الأنشطة والمواد الفنية في التيرم الثاني (مستند)

«أتربة وانخفاض حرارة».. تفاصيل طقس اليوم

بتخفيضات تصل 60%.. «الداخلية» تطلق المرحلة 17 من «كلنا واحد»

حقيقة نقص السلع الأساسية خلال الأشهر المقبلة تأثرًا بتداعيات كورونا

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

تايلاند تحتفل بعيد الفيل وتأمل في عودة السياح الأجانب

محمد بن راشد: 60% من مساحة دبي ستكون محميات طبيعية

فندق بالصين يتيح للنزلاء فرصة العيش مع الدب القطبي

ليبيا تستعد لاستضافة أول مباراة دولية بعد 7 سنوات من «حظر الملاعب»

أيام زمان

«الوحدة قتلانى».. اعترافات نجوى فؤاد عن حياتها

سامي السلاموني: في فيلم «ملل» كانت خبرتي ناقصة كمخرج

«شراء الأدوية الجديدة».. أغرب الحكايات عن محمد القصبجي

«لا تتميز عني».. كواليس الغيرة الفنية بين ماجدة الصباحي وفاتن حمامة

مقالات الرأي
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«2-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «9»
المزيد

الثقافة

عزة هيكل تناقش صورة المرأة في الإعلام بندوة ثقافية

الثلاثاء.. «الأعلى للثقافة» يحتفي بالعلاقات المصرية الفيتنامية

حوار الفنون بين «حسب الله» و«الطبول النوبية» بقبة الغوري

ثريا عبد البديع في ضيافة الملتقى الـ35 لمبدعي ونقاد أدب الطفل.. الأربعاء