تعافى 4 مصابين بكورونا داخل مستشفى قها للحجر الصحى

أعلن مصدر طبي بمستشفى قها للحجر الصحي بمحافظة القليوبية، خروج وتعافي 4 مصابين من المستشفى اليوم السبت من بينهم مسنة 72 سنة، بعد تعافيهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وثبوت تحول حالاتهم من إيجابية إلى سلبية.وأضاف أن مستشفى قها لعزل مصابي كورونا، شهدت على مدار اليوم وأمس خروج وتعافي 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا، بعد تسجيل مسحات سلبية لهم لمرتين متتاليتين.وأوضح المصدر أن مستشفى قها لا تعاني من أي عجز في الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى، سواء في الأدوية أو المستلزمات الطبية، وأن جميع المصابين يحصلون على أدوية مضادة للفيروس جميعها متوفرة.وفي وقت سابق أعلن مصدر بمديرية الصحة بالقليوبية، أن جميع مستشفيات القليوبية المخصصة لحجر وعزل حالات إصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19" لم تسجل أي حالات وفاة أمس الجمعة.وأضاف المصدر أن مستشفى قها للعزل الصحي استقبلت أمس 3 مسنين مصابين بفيروس كورونا، بينما استقبلت مستشفى بنها العام حالتين بالعناية المركزة.