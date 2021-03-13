4 شروط واجبة ببرامج مراكز تأهيل المهارات البشرية.. تعرف عليها

بالتزامن مع استكمال لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والذي تقدمت الحكومة بطلب بموافقتها على استكمال مناقشة القانون في الدورة البرلمانية الحالية، وذلك نظرا لأن القانون الجديد تقدمت به للبرلمان السابق وقطع شوطا كبيرا في المناقشة.ونظم مشروع القانون عمليات التدريب للمهارات البشرية والعمال أو العمل بمراكز التدريب، حيث نص على أن الجهات التي تريد مزاولة عمليات تدريب وتأهيل المهارات البشرية عليها الالتزام بعرض البرامج التدريبية التي تقدمها على الوزارة المختصة لاعتمادها، مع مراعاة الآتي:- الشروط التي يجب توافرها في المتدربين للالتحاق بالبرامج.- مدى كفاية العمليات التدريبية من حيث موضوعات، ومجالات التدريب، وعدد الساعات المخصصة لها.- مستويات وتخصصات المدربين.- ‌مستوى المهارة التي يكتسبها المتدرب بعد الانتهاء من البرنامج.ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد جهات الاعتماد، والإجراءات، والمواعيد الخاصة بذلك بعد العرض على المجلس الأعلى لتنمية موارد ومهارات القوى البشرية.