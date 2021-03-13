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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

يساهم في فهم التجمعات الرهبانية.. «الآثار» تعلن عن كشف آثري بالواحات

السبت 13/مارس/2021 - 01:18 م
كشف آثري
كشف آثري
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كشفت البعثة الأثرية النرويجية الفرنسية العاملة بموقع تل جنوب قصر العجوز بالواحات البحرية، في موسمها الثالث، عن عدد من المباني المشيدة من حجر البازلت والمنحوته في الصخر بالإضافة إلى مبان مشيدة من الطوب اللبن، تساهم في فهم تكوين التجمعات الرهبانية الأولى في مصر في هذه المنطقة.

وقال الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة الآثار، اليوم السبت، إن مباني الطوب اللبن والتي ترجع إلى ما بين القرن الرابع والقرن السابع الميلادي، عبارة عن ست مناطق تتضمن بقايا ثلاث كنائس وقلالي الرهبان وتتضمن الجدران مخربشات ورموزا تحمل دلالات قبطية.

من جهته، أكد الدكتور فيكتور جيكا، رئيس البعثة، أن القطاع الأول من المناطق الست المكتشفة عبارة عن كنيسة ومطعمه (قاعة طعام) وقلايات لسكن الرهبان وعدد من الحجرات، بالإضافة إلى العديد من قطع "الأوستراكا" وهي شقافات من الفخار تحمل كتابات يونانية ترجع للقرن الخامس والسادس الميلادي.

وأوضح أن الموسم الحالي للبعثة لعام 2020 تم الكشف فيه عن 19 حجرة منحوتة في الصخر وكنيسة تحتفظ بالهيكل الخاص بها ويلحق بها حجرتان منحوتتان في الصخر وتحمل الجدران كتابات بالمداد الأصفر تتضمن كتابات دينية من الكتاب المقدس باللغة اليونانية، تعكس طبيعة الحياة الرهبانية في هذه المنطقة وتشير إلى استيطان الرهبان هذه المنطقة منذ القرن الخامس الميلادي.

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