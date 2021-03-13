انطلاق الفصل الدارسي الثاني بمدارس أسوان وسط إجراءات احترازية مشددة

تابع الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، فعاليات أول يوم دراسة بالفصل الدراسى الثانى بمدرستى على ناصر الابتدائية وأحمد أبازيد الرسمية لغات، التابعتين لإدارة أسوان التعليمية، حيث تفقد الفصول وحجرات الأنشطة والفناء ودورات المياه، وتأكد من النظافة وتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية.وأكد قبيصي على عدم ربط الكتب بالمصروفات الدراسية، ولكن ضرورة حث أولياء الأمور على التسديد، كما راجع خلال الزيارة من إعداد الجداول بالمدرستين، وكذلك توزيع الأنصبة على المعلمين.وعلى هامش زيارته للمدرسة الثانية، اجتمع وكيل الوزارة بفناء المدرسة بمعلمات الروضة، للتأكيد على أهمية تطبيق كافة التدريبات التى حصلن عليها خلال الفترة السابقة على الأطفال بما يخدم المنهج الدراسي الجديد 2.0، وبما يعمل على جذب الأطفال للتعلم، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد وفصل دراسى سعيد.بينما تفقد عبدالكريم لطفي، مدير عام التعليم العام، مدرستي عبدالمجيد حسين الابتدائية وأبطال أكتوبر الابتدائية، حيث تأكد من انتظام الدراسة بجميع الصفوف، وانتظام المعلمين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.بينما شهد خالد صالح، مدير إدارة دراو التعليمية، طابور الصباح بمدرسة دراو بنين الابتدائية؛ وهنأ المعلمين والمعلمات والتلاميذ ببدء الفصل الدراسي الثاني، وتأكد من نظافة المدرسة وتطبيق الإجراءات الاحترازية، بعدها زار مدرستي (الشيخ عامر الابتدائية القديمة، دراو بنات الإبتدائية)، وشدد على الجميع بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.فى حين تابع سيد برجاس، وكيل إدارة نصر النوبة التعليمية، مدرسة الجنينة والشباك الابتدائية، حيث تفقد الفصول الدراسية وقدم شكر لإدارة المدرسة على الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والتباعد بين التلاميذ وتعقيم بالمدرسة.بعدها توجه إلى مدرسة نوبة المستقبل الخاصة، حيث شهد فعاليات تدريب معلمى الصفول الأولى لتنمية مهاراتهم فى مادة اللغة الإنجليزية.