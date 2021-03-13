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السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استرداد 295 فدانا أملاك دولة من غير الجادين بالبحيرة

السبت 13/مارس/2021 - 01:18 م
البحيرة
البحيرة
البحيرة معوض هويدى
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أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن المحافظة حريصة على التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة وسحب الأراضي من غير الجادين منهم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وذلك لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب كاملًا.

وفي ذات الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون برئاسة السيد حمزة، واللجنة المشكلة لاسترداد أراضي أملاك الدولة، بالتنسيق مع مركز شرطة وادي النطرون، بسحب قطعتي أرض وحجز إداري لهما، بمساحة 295 فدانا و4 قراريط بمنطقة الطريق الدولي لعدم الجدية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ووضع لافتة أرض مستردة أملاك دولة عليهما.

وأكد محافظ البحيرة على استمرار تلك الحملات لاستعادة حق الدولة والشعب وعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية للحفاظ على مقدرات الوطن وحق الشعب والأجيال القادمة منها.



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