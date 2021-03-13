روسيا والأمم المتحدة تؤكدان ضرورة بذل الجهود المشتركة لإعادة إعمار سوريا

أكدت روسيا والأمم المتحدة اليوم السبت، ضرورة بذل الجهود المشتركة من قبل المجتمع الدولي؛ بهدف إعادة إعمار سوريا وضمان الظروف لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.وذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن ذلك جاء خلال المباحثات الهاتفية التي أجراها ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون، والتي تناولت الوضع في سوريا.وأضافت الخارجية الروسية أن بوجدانوف وبيدرسون تبادلا وجهات النظر حول التحضير للدورة السادسة للجنة مناقشة الدستور في جنيف.