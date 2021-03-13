مصدر بـ«عملية كورونا»: اللقاح لا يقي 100% من الإصابة بالفيروس

أكد مصدر باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أنه حتى الأن لم تظهر نتائج التطعيمات ضد فيروس كورونا.وأوضح المدصر، لـ"الدستور"، أن التطعيمات لن تقي بنسبة 100% من العدوى وانتقالها بين المواطنين، لكنها ستحد من أعداد الوفيات والأعراض المصاحبة للإصابة بالفيؤوس.وطالب المصدر بضرورة اتباع إجراءات الوقاية من العدوى ومكافحتها لتخفيف ومنع انتشار الفيروس بين المواطنين.وكانت وزارة الصحة والسكان قد بدأت في تطعيم المواطنين من الفئات الأثرعرضة للإصابة، كما أنها ستقوم بتوفير التطعيم لكافة المواطنين قريبا.