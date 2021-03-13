الرهبنة الفرنسيسكانية تحتفي بالنذور الدائمة

احتفلت الرهبنة الفرنسيسكانية بمصر بالنذور الاحتفالية الدائمة للإخوة لوقا عايد، وباسيليوس كمال، ومينا حنا.ترأس الأحتفال الأب مراد مجلع الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية والأنبا كيريكور كوسا مطران الأرمن الكاثوليك والمطران جورج شيحان مطران الكنيسة المارونية، وذلك بكنيسة سان چوزيف- وسط البلد- القاهرة.كما شارك في الاحتفال عدد من الكهنة والرهبان والراهبات وعائلات الإخوة الناذرين.