أحمد الفيشاوي يبدأ تصوير دوره في «ريتسا»

بدأ الفنان أحمد الفيشاوي تصوير دوره في فيلم "ريتسا" الذي بدأ أبطاله تصوير أولى مشاهده الأسبوع الماضي وجمعت المشاهد الأولى بين النجم محمود حميدة وعائشة بن أحمد وكارولين عزمى، واحتفل النجوم بحضور المنتج أيمن يوسف بأول يوم تصوير للفيلم وقاموا بتقطيع التورتة.ويستمر تصوير الفيلم لمدة شهرين على أن يكون الفيلم جاهزا قبل عيد الفطر المقبل حيث من المقرر طرحه بموسم عيد الفطر السينمائي.الفيلم الجديد تدور أحداثه في إطار من الرومانسية على شاطئ إحدى المدن الساحلية، ويشارك في بطولته النجم أحمد الفيشاوي والفنانين محمود حميدة وعائشة بن أحمد وميريهان حسين وعدد كبير من الشباب، ومن تأليف معتز فتيحة وإخراج محمد بكري.