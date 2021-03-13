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السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

خبير آثار يرصد جهود الدولة فى تطوير القاهرة التاريخية

السبت 13/مارس/2021 - 01:17 م
القاهرة التاريخية
القاهرة التاريخية
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أكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان، أن الدولة بكل وزاراتها المعنية بالتعاون مع المحليات وطبقًا لتوجيهات القيادة السياسية العليا، تولي أهمية قصوى لتطوير القاهرة التاريخية، والمسجلة كمنطقة تراث عالمي استثنائي باليونسكو منذ عام 1979.

وقال ريحان، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت- إن القاهرة التاريخية تشمل الآثار الإسلامية والقبطية فى ثلاث نطاقات وهى منطقة القلعة وابن طولون، الجمالية والمنطقة من باب الفتوح إلى جامع الحسين، منطقة الفسطاط والمقابر والمنطقة القبطية والمعبد اليهودى، واعتمدت حدود واشتراطات تلك المنطقة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية طبقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية 2011.

ورصد الدكتور ريحان إنجازات أجهزة الدولة لتطوير القاهرة التاريخية ومنها مشروع تطوير ورفع كفاءة إضاءة شارع المعز لدين الله الفاطمي بحي الجمالية، وذلك فى إطار خطة الدولة لتطوير ورفع كفاءة عدد من المناطق الأثرية في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية.

ولفت إلى مشروع قباب مقابر الأسرة العلوية الأثرية الموجودة بالمنطقة الإمام الشافعي، وذلك في إطار مشروع تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط والذي تقوم به وزارتي السياحة والآثار والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ومحافظة القاهرة، مشيرا إلى أنه جاري حاليا إعداد عدد من الدراسات تمهيدا لطرح مشروع متكامل لترميم مقابر الأسرة العلوية.

وأوضح أن هذه المقابر تعرف باسم (حوش الباشا) بمنطقة الإمام الشافعي، وقام ببنائها محمد علي كمدفن له ولعائلته في عام 1816م، ولكنه لم يدفن بها ودفن بمسجده بالقلعة.

وقال ريحان إنه لأول مرة وبخطوة جريئة من الدولة تم اختراق منطقة المدابغ إعادة صياغتها لتكون منطقة تراثية ومنفذ للنزهة لكل المصريين للسياحة الداخلية ومقصد للأجانب لزيارة موقع فريد يعد أجمل من حدائق "جويل" ببارشلونة المسجل تراث عالمى.

وأضاف أنه كان يوجد بمنطقة سور مجرى العيون مدابغ على مساحة 95 فدانا مقسمة إلى ورش المدابغ والوحدات السكنية العشوائية، وتم نقل ورش الجلود إلى منطقة الروبيكي والأهالي إلى وحدات سكنية بديلة وتم إزالة الورش والوحدات السكنية العشوائية.

وأوضح أن تطوير منطقة سور مجرى العيون يقوم على إنشاء وحدات سكنية تراثية بـ 70 عمارة بـ 1600 وحدة وإنشاء مول تجاري ترفيهى على مساحة 51 ألف متر، ومدة تنفيذ المشروع 18 شهرا، كما تم وتطوير بحيرة عين الصيرة بمساحة 23 فدانا.

وأضاف أن شركة متخصصة قامت بإزالة المخلفات من بحيرة عين الصيرة، ويتم حاليا إنشاء محطة معالجة لمياه بحيرة عين الصيرة ومع افتتاح المشروع ستعود المياه الكبريتية في بحيرة عين الصيرة كما كانت قديما.

وأشار إلى أن مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون يشمل تطوير طريق الفسطاط أمام متحف الحضارة الذي سيتم نقل المومياوات الملكية له، وفتح امتداد له ليصل إلى طريق الأوتوستراد، كما يتم تطوير طريق عين الحياة وربطه بطريق الخيالة والطريق الدائري، علاوة على فتح طريق جديد داخل حديقة الفسطاط يصل بين صلاح سالم وطريق الفسطاط، فضلا عن إنشاء 6 كبارى فى منطقة الفسطاط لربط المنطقة بالطريق الدائري وطريقي صلاح سالم والاوتوستراد، والعاشر من رمضان.

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