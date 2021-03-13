55 ألفا و959 حصيلة إصابات كورونا في أفغانستان

سجلت وزارة الصحة العامة الأفغانية، حالتي إصابة جديدتين بفيروس "كورونا" المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 55 ألفا و959 حالة.وذكرت الوزارة - في بيانها الصادر اليوم السبت، حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية - أنه تم تسجيل 3 حالات تعافوا من الفيروس خلال ذات الفترة، ليرتفع إجمالي الحالات المتعافية إلى 49 ألفا و471 حالة.وأضاف البيان أن إجمالي أعداد حالات الوفاة المتأثرة بالفيروس في البلاد وصل حتى الآن إلى ألفين و457 حالة.