«ألسن عين شمس» تواصل إجراءاتها الاحترازية خلال فترات امتحانات

تواصل كلية الألسن بجامعة عين شمس، إجراءاتها الاحترازية المشددة خلال فترات امتحانات منتصف العام الدراسي ٢٠٢٠٢٠٢١، لطلاب مرحلة الليسانس، والتى انطلقت منذ ٢٧ فبراير، مقسمين على فترتين في اليوم و3 امتحانات أسبوعيًا، وسط إجراءات احترازية مكثفة لتأمين سلامة الطلاب.وأقيمت الامتحانات تحت رعاية أ.د.محمود المتيني رئيس الجامعة، أ.د.عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، وإشراف أ.د.ناصر عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أ.د.يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع مختلف إدارات ووحدات الكلية على رأسهم وحدة إدارة الأزمات والكوارث والمركز الطبي وإدارة الدفاع المدني والأمن بالكلية.وأوضحت أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، أنه تم تخصيص (١٣٠) لجنة، سعة كل لجنة (12) طالبًا و(٢٤) طالبا بالمدرج بإجمالى (١٠٨٦٥) طالبًا بالنظام الفصلي، مشيرة إلى أن عدد الطلاب موزعين على قاعات الكلية بما يتوافق مع الإجراءات الوقائية وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان بمسافة لاتقل عن متر ونصف المتر.