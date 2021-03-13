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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

آداء صلاة الجنازة على الكاتب الكبير عباس الطرابيلي بـ6 أكتوبر (صور)

السبت 13/مارس/2021 - 01:13 م
جريدة الدستور
إسلام نصير
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أدى عدد من قيادات حزب الوفد وكبار الصحفيين، صلاة الجنازة على الكاتب الصحفي الكبير عباس الطرابيلي، رئيس تحرير جريدة الوفد سابقًا وأحد مؤسسيها، بمسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.

وتوفي عباس الطرابيلى، عن عمر ناهز 85 عامًا بعد صراع مع المرض، ومن المقرر أن يواري جثمانه الطاهر التراب في مقابر العائلة على طريق الواحات.

يذكر أن الراحل عباس الطرابيلي كاتب ومؤرخ مصري من مواليد محافظة دمياط سنة 1936، وعمل رئيس تحرير جريدة الوفد 1998، وله العديد من الكتب التاريخية التي تهدف إلى تنوير العقل المصري وإعادة تعريف الشعب المصري بتاريخه العريق.

ومن أهم أعماله «أحياء القاهرة المحروسة» و«غرائب الأسماء المصرية والعربية» و«من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق».
آداء صلاة الجنازة على الكاتب الكبير عباس الطرابيلي بـ6 أكتوبر (صور)
آداء صلاة الجنازة على الكاتب الكبير عباس الطرابيلي بـ6 أكتوبر (صور)
آداء صلاة الجنازة على الكاتب الكبير عباس الطرابيلي بـ6 أكتوبر (صور)
آداء صلاة الجنازة على الكاتب الكبير عباس الطرابيلي بـ6 أكتوبر (صور)
آداء صلاة الجنازة على الكاتب الكبير عباس الطرابيلي بـ6 أكتوبر (صور)
آداء صلاة الجنازة على الكاتب الكبير عباس الطرابيلي بـ6 أكتوبر (صور)
آداء صلاة الجنازة على الكاتب الكبير عباس الطرابيلي بـ6 أكتوبر (صور)
آداء صلاة الجنازة على الكاتب الكبير عباس الطرابيلي بـ6 أكتوبر (صور)
آداء صلاة الجنازة على الكاتب الكبير عباس الطرابيلي بـ6 أكتوبر (صور)
آداء صلاة الجنازة على الكاتب الكبير عباس الطرابيلي بـ6 أكتوبر (صور)
آداء صلاة الجنازة على الكاتب الكبير عباس الطرابيلي بـ6 أكتوبر (صور)
آداء صلاة الجنازة على الكاتب الكبير عباس الطرابيلي بـ6 أكتوبر (صور)
آداء صلاة الجنازة على الكاتب الكبير عباس الطرابيلي بـ6 أكتوبر (صور)
آداء صلاة الجنازة على الكاتب الكبير عباس الطرابيلي بـ6 أكتوبر (صور)
آداء صلاة الجنازة على الكاتب الكبير عباس الطرابيلي بـ6 أكتوبر (صور)
آداء صلاة الجنازة على الكاتب الكبير عباس الطرابيلي بـ6 أكتوبر (صور)
آداء صلاة الجنازة على الكاتب الكبير عباس الطرابيلي بـ6 أكتوبر (صور)
آداء صلاة الجنازة على الكاتب الكبير عباس الطرابيلي بـ6 أكتوبر (صور)
آداء صلاة الجنازة على الكاتب الكبير عباس الطرابيلي بـ6 أكتوبر (صور)
آداء صلاة الجنازة على الكاتب الكبير عباس الطرابيلي بـ6 أكتوبر (صور)
آداء صلاة الجنازة على الكاتب الكبير عباس الطرابيلي بـ6 أكتوبر (صور)
آداء صلاة الجنازة على الكاتب الكبير عباس الطرابيلي بـ6 أكتوبر (صور)
آداء صلاة الجنازة على الكاتب الكبير عباس الطرابيلي بـ6 أكتوبر (صور)
آداء صلاة الجنازة على الكاتب الكبير عباس الطرابيلي بـ6 أكتوبر (صور)
آداء صلاة الجنازة على الكاتب الكبير عباس الطرابيلي بـ6 أكتوبر (صور)
آداء صلاة الجنازة على الكاتب الكبير عباس الطرابيلي بـ6 أكتوبر (صور)
آداء صلاة الجنازة على الكاتب الكبير عباس الطرابيلي بـ6 أكتوبر (صور)
آداء صلاة الجنازة على الكاتب الكبير عباس الطرابيلي بـ6 أكتوبر (صور)

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