وزير الصحة الأردني عن أزمة مستشفى السلط: أتحمل المسؤولية الأخلاقية

أعلن وزير الصحة الأردني نذير عبيدات، اليوم السبت، تقديم استقالته لرئيس الوزراء الأردنى بشر الخصاونة على خلفية انقطاع الأكسجين فى مستشفى السلط الحكومية.وقال عبيدات " قدمت استقالتي لرئيس الوزراء وأتحمل المسؤولية الأخلاقية لما جرى في مستشفى السلط".وأسفر انقطاع الأكسجين فى مستشفى السلط عن وفاة 6 مواطنين مصابين بفيروس كورونا صباح اليوم.وطالب الخصاونة، بإجراء تحقيق فوري في حادثة انقطاع الأوكسجين في مستشفى السلط، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية.وطلب رئيس الوزراء من رئيس المجلس القضائي إجراء تحقيق عن طريق النيابة العامّة، وإصدار نتائج تحقيقاتها بشكل مستقل وواضح لضمان سلامة التحقيقات ونزاهتها.