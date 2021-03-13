لتنفيذ 3 أسواق بسوهاج الجديدة.. مناقصتين يطرحهما اتحاد المقاولين

يخاطب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء شركات المقاولات المتخصصة فى أعمال المباني المتكاملة ذات الفئة السادسة والسابعة، وذلك لتنفيذ مناقصتين لأعمال سوق تجاري نموذج 8 محلات بالحي الثاني، وتشمل المناقصة الثانية على تنفيذ عدد 2 سوق تجاري نموذج 8 محلات بالمجاورتين 3،8 بمنطقة التوسعات الجنوبية بمدينة سوهاج إحدى المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.وفيما يخص المواصفات والشروط الفنية، أوضح اتحاد المقاولين، أن يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية نظير سداد مبلغ 299 جنيهًا لكل مناقصة على حدة، ويقدم العطاء فى مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالى باسم رئيس الجهاز فى موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية، وذلك لكل مناقصة على حدة.وأضاف أنه يرفق بالمظروف الفني تأمين بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 40 ألف جنيه للمناقصة الأولى ويصل قيمة التأمين الابتدائي للمناقصة الثانية 70 ألف جنيه، ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء فى حالة الرسو كتأمين نهائي لكل مناقصة على حدة، وستعقد جلسة الاستفسارات بمقر الجهاز للمنقصة الأولى يوم الثلاثاء الموافق 23 مارس 2021 والمناقصة الثانية يوم الأربعاء الموافق 24 مارس الشهر الجاري، وبينما تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية للمناقصة رقم الأولي يوم الثلاثاء الموافق 6 ابريل، والمناقصة الثانية الثانية يوم الاربعاء الموافق 7 أبريل المقبل.وأشار إلى أن تخضع هاتان المناقصتان لأحكام القانون رقم "182" لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.