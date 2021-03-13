رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

لتنفيذ 3 أسواق بسوهاج الجديدة.. مناقصتين يطرحهما اتحاد المقاولين

السبت 13/مارس/2021 - 01:13 م
الاتحاد المصري لمقاولي
الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
علا العلاف
طباعة
يخاطب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء شركات المقاولات المتخصصة فى أعمال المباني المتكاملة ذات الفئة السادسة والسابعة، وذلك لتنفيذ مناقصتين لأعمال سوق تجاري نموذج 8 محلات بالحي الثاني، وتشمل المناقصة الثانية على تنفيذ عدد 2 سوق تجاري نموذج 8 محلات بالمجاورتين 3،8 بمنطقة التوسعات الجنوبية بمدينة سوهاج إحدى المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفيما يخص المواصفات والشروط الفنية، أوضح اتحاد المقاولين، أن يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية نظير سداد مبلغ 299 جنيهًا لكل مناقصة على حدة، ويقدم العطاء فى مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالى باسم رئيس الجهاز فى موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية، وذلك لكل مناقصة على حدة.

وأضاف أنه يرفق بالمظروف الفني تأمين بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 40 ألف جنيه للمناقصة الأولى ويصل قيمة التأمين الابتدائي للمناقصة الثانية 70 ألف جنيه، ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء فى حالة الرسو كتأمين نهائي لكل مناقصة على حدة، وستعقد جلسة الاستفسارات بمقر الجهاز للمنقصة الأولى يوم الثلاثاء الموافق 23 مارس 2021 والمناقصة الثانية يوم الأربعاء الموافق 24 مارس الشهر الجاري، وبينما تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية للمناقصة رقم الأولي يوم الثلاثاء الموافق 6 ابريل، والمناقصة الثانية الثانية يوم الاربعاء الموافق 7 أبريل المقبل.

وأشار إلى أن تخضع هاتان المناقصتان لأحكام القانون رقم "182" لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

موضوعات متعلقة

«أتربة وانخفاض حرارة».. تفاصيل طقس اليوم

هل الآثار الجانبية للقاح كورونا تسبب الوفاة؟ «الأعلى للمستشفيات الجامعية» يجيب

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 بالاسم ورقم الجلوس

أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 12-3-2021

الصور

image description

«مهندسين أسيوط» تناقش اضطراب التوحد والاكتشاف المبكر للمرض ونفي الخرافات

image description

محافظ أسيوط: طلاب ومعلمى مدارس التعليم الفنى طوروا كورنيش النيل

image description

محافظ أسيوط يتابع أعمال تغطية وتبطين ترعة بني فيز (صور)

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى صدفا المركزى (صور)

image description

محافظ أسيوط يتابع أعمال إعادة رصف وصيانة امتداد شارع الثورة

الأكثر قراءة

هل الآثار الجانبية للقاح كورونا تسبب الوفاة؟ «الأعلى للمستشفيات الجامعية» يجيب

يساهم فى فهم التجمعات الرهبانية.. «الآثار» تعلن عن كشف أثرى بالواحات

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 بالاسم ورقم الجلوس

إنفوجراف

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

كندا: إعطاء 2.8 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

تايلاند تحتفل بعيد الفيل وتأمل في عودة السياح الأجانب

محمد بن راشد: 60% من مساحة دبي ستكون محميات طبيعية

فندق بالصين يتيح للنزلاء فرصة العيش مع الدب القطبي

أيام زمان

«الوحدة قتلانى».. اعترافات نجوى فؤاد عن حياتها

سامي السلاموني: في فيلم «ملل» كانت خبرتي ناقصة كمخرج

«شراء الأدوية الجديدة».. أغرب الحكايات عن محمد القصبجي

«لا تتميز عني».. كواليس الغيرة الفنية بين ماجدة الصباحي وفاتن حمامة

مقالات الرأي
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«2-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «9»
المزيد

الثقافة

عزة هيكل تناقش صورة المرأة في الإعلام بندوة ثقافية

الثلاثاء.. «الأعلى للثقافة» يحتفي بالعلاقات المصرية الفيتنامية

حوار الفنون بين «حسب الله» و«الطبول النوبية» بقبة الغوري

ثريا عبد البديع في ضيافة الملتقى الـ35 لمبدعي ونقاد أدب الطفل.. الأربعاء