هل تأخذ لقاح كورونا إذا كنت تعانى من حساسية تجاه البيض؟ «العليا للفيروسات» يجيب

ردت «اللجنة العليا للفيروسات» التابعة للمجلس الاعلى للمستشفيات الجامعية على سؤال شائع حول لقاح كوفيد 19 وهو « هل إذا كنت أعاني من حساسية تجاه البيض، لا ينبغي أن أحصل على لقاح COVID-19؟».وردت اللجنة خلال تقرير لها اليوم السبت: «لا يحتوي لقاح كوفيد-19 على البيض ولا يستخدم البيض في تطوير أو إنتاج أي لقاح، ومع ذلك، يتم تشجيع الأشخاص الذين يعانون من حساسية شديدة تجاه البيض أو أي مادة أخرى (مثل الحساسية المفرطة) على البقاء، بعد التطعيم لمدة 30 دقيقة للمراقبة».وعن تخزين لقاحات كورونا فى درجة حرارة منخفضة قالت اللجنة العليا للفيروسات: يحتاج لقاح Sinopharm فقط إلى أن يتم تخزينه في درجات حرارة الثلاجة القياسية من 2 درجة مئوية إلى 8 درجات مئوية (36 درجة فهرنهايت إلى 46 درجة فهرنهايت) وأفادت شركة Pfizer BioNTechوModerna أن لقاحاتهم لا تحتوي على مواد حافظة.وأضافت: اللقاحات المختلفة لها متطلبات تخزين مختلفة، على سبيل المثال، يجب تخزين لقاح Pfizer BioNTech في درجة حرارة أقل من 94 درجة فهرنهايت (ناقص 70 درجة مئوية)، بينما قالت شركة موديرنا إن لقاحها يجب أن يتم تخزينه في درجة حرارة أقل من 4 درجات فهرنهايت (ناقص 20 درجة مئوية).يستخدم كلا اللقاحين الحمض النووي الريبي المرسال (mRNA) لتعليم الخلايا كيفية صنع بروتين يؤدي إلى استجابة مناعية لـCOVID-19، ومع ذلك، فإن mRNA هش ويمكن أن ينهار بسهولة ولذلك تخزينه في بيئة شديدة البرودة تحافظ على هذه اللقاحات مستقرة وآمنة.