خطة «الصحة» لحماية الطلاب من كورونا خلال التيرم الثانى

أكدت مصادر بوزارة الصحة والسكان، على تطبيق خطة وقائية واحترازية لحماية الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بالتزامن مع بدء الفصل الدراسى الثانى، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بشكل يضمن عودة آمنة للمدارس.وأوضحت المصادر لـ "الدستور" أنه سيتم إجراء مسح حراري للطلاب قبل دخول المدرسة وبعد الخروج منها للتأكد من عدم إصابتهم بأعراض فيروس كورونا، والتشديد على غسيل الأيدى بشكل مستمر، وارتداء الكمامات للطلاب فوق سن 12 عاما.وأكدت أنه تم تخصيص غرفة في المدرسة يتواجد بها طبيب أو زائرة صحية لعزل الحالات التى يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، حيث يتم تقييم الحالة، إذا كانت الحالة بسيطة تحصل على العلاج ويتم عزلها منزليا اما اذا كانت الحالة شديدة يتم تحويلها للمستشفى التابع لها.وتابعت: أن هناك فريق للترصد في كل إدارة طبية، حيث أن فريق التأمين الصحى والصحة المدرسية سيقومون بالمرور للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية بشكل يومى.وشددت على عدم إرسال الطالب للمدرسة عند ظهور أعراض مرضية وإبلاغ المدرسة وبدورها ستقوم بإبلاغ الطب الوقائى لإرسال فريق الترصد لمتابعة حالة الطالب ويتعامل معها أو تحويلها الى المستشفى في حال كانت حالته تستدعي ذلك.وقالت المصادر، إن الزائرة الصحية بالمدارس مسئولة زيادة وعي الطالب بضرورة غسل الأيدي بالماء والصابون قبل الخروج من المدرسة، وقبل الصعود إلى الفصول من الفسحة، وبعد الأنتهاء من أي أنشطة رياضية أو أي نشاط يتم بشكل جماعي.وأضافت أن الطبيب بالعيادة المدرسية مهمته متابعة الحالة الصحية للحالات المصابة بالفيروس ومتابعة المخالطين للحالة المشتبه بها بصفة دورية، وإبلاغ الإدارة الصحية بوجود حالة مشتبهة لإتخاذ ما يلزم من إجراءات وقائية معها، وتطبيق تعريف الحالة المشتبهة لكورونا وإحالة الحالة "بمرافقة ولي الأمر" إلى أقرب عيادة أو مستشفى حسب رؤية الطبيب.وأكدت أن عيادات التأمين الشاملة فى المحافظات ستقوم بتطبيق بروتوكول التعامل مع الحالة والتى تشمل؛ "فـرز – تعريف الحالة – تصنيف الحالة سواء كانت بسيطة أو متوسطة أو شديدة" تحديد مكان عـزل الحالة سواء كان عـزل منزلي أو مستشـفى وفقـا لتصنيف الحالـة.