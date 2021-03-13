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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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ألمانيا: بنوك لبن الأم تنقذ حياة عشرات الأطفال

السبت 13/مارس/2021 - 01:10 م
جريدة الدستور
وكالات
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تساعد التغذية بلبن الأم في تحسين فرص البقاء على قيد الحياة بالنسبة للأطفال المبتسرين الذين يظهر لديهم التهاب معوي مخيف.

وقال كريستوف فوش، كبير أطباء عيادة الأطفال في مستشفى نورنبرج بجنوب ألمانيا إن نحو 3% من نحو 93 ألف طفل مبتسر يولدون سنويا في ألمانيا بوزن يقل عن 1500 جرام، يصابون بمرض الالتهاب النخري في الأمعاء والقولون، مشيرا إلى وفاة ما يتراوح بين " ثلث إلى نصف الأطفال المصابين".

ويعاني الناجون في الغالب من مشاكل صحية طوال حياتهم بسبب الاضطرار إلى قطع أجزاء من الأمعاء خلال العلاج.

وأوضح فوش أن " الخطرين يقلان بشكل واضح -بمقدار النصف تقريبا- في ظل التغذية بلبن الأم".

يذكر أن فوش يعمل في مجلس إدارة مبادرة بنك لبن الأمهات التي تهدف إلى إنشاء بنك للبن في كل ولاية حيث يتم تجميع الألبان التي يتم التبرع بها والتي يمكن إعطاؤها للأطفال المبتسرين في حال كان لبن أمهاتهم غير كاف.

ويوجد حاليا أكثر من 30 بنكا من هذا النوع في أنحاء ألمانيا، وخاصة في شرق البلاد.

وتحدث فوش عن مزايا الإمداد الشامل بلبن الأمهات من هذه البنوك قائلا إنه " ينقذ حياة نحو 70 طفلا في العام كما أنه يساعد على تجنب قطع أجزاء من الأمعاء لـ100 طفل وبالتالي يمنع حلقة مصحوبة بالتهابات كثيرة ومروعة وبضعف النمو".

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