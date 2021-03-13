لماذا يحمل القديس يوسف زنبقة بيضاء في يده؟.. الأنبا باخوم يجيب

كشف الأنبا باخوم النائب البطريركي للكنيسة الكاثوليكية بمصر لماذا يحمل القديس يوسف زنبقة بيضاء في يده، قائلا عبر صفحة المتحدث الإعلامي للكنيسة الكاثوليكية: إنه لما بلغت مريم العذراء الخامسة عشر من عمرها، أراد أهلها أن يزوجوها رجل من العشيرة حسب ناموس موسى، فأبدى الكثيرون من ذرية داود رغبتهم في خطبتها.وتابع: فأعطى رئيس الكهنة لكل واحد غصن من الزنبق الأبيض، وجعل كل واحد يكتب اسمه على الغصن الخاص به ثم وضع كل الأغصان على مذبح الرب حتى تظهر إرادته فغصن يوسف وحده أزهر زهرة بيضاء ناصعة ذات رائحة عطرة.وأضاف: لهذا السبب نرى القديس يوسف في صوره ماسكا بيده غصنا مزهرًا دلالة على زهور فضائله، وتذكارا لتلك الأعجوبة.