قطع المياه 14 ساعة بقرى المحلة في الغربية اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، عن انقطاع وضعف المياه عن بعض قرى المحلة الكبرى وهي (دمرو، بشبيش، محلة حسن، ميت الليت، البنوان، الجابرية، نمرة البصل، المعتمدية)، اليوم السبت من الساعة 3 عصرا وحتى الساعة 5 من صباح غدا الأحد.وفي بيان لها، أرجعت الشركة سبب الانقطاع للقيام بأعمال الإصلاح لخط 800 مم بطريق "دمرو" أمام عزبة خميس مركز المحلة الكبرى.وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.