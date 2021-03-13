تايلاند تحتفل بعيد الفيل وتأمل في عودة السياح الأجانب

أقامت تايلاند مأدبة فواكه لعشرات الفيلة في العاصمة القديمة أيوتايا اليوم السبت، لتواصل إحياء مناسبة سنوية كانت تجذب السياح الأجانب أملا في عودتهم قريبا وإحياء صناعة السياحة المهمة.وأقيم الاحتفال بمناسبة عيد الفيل في تايلاند التي تعتبر الفيلة مصدرا للعزة الوطنية والهوية الثقافية للبلاد عبر التاريخ لاستخدامها في العمل والنقل وتحقيق الانتصارات في المعارك التي خاضها المحاربون والملوك.وقال إيتيبان خارولاماي المدير العام لحظائر الفيلة المسماة "القرية والحظائر الملكية للفيلة" شمالي العاصمة بانكوك "نحن، القائمون على الفيلة، نأمل في أن تفتح الحكومة البلاد للترحيب بالسياح الأجانب من أجل أن يأتوا بالدخل لنتمكن من شراء الطعام للفيلة وتعويض رعاتها".وأضاف "نأمل في أن يساعدنا السياح وأن تظل الفيلة (المستأنسة) وهي 3000 فيل على قيد الحياة".