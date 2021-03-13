الإثنين آخر موعد لتسليم أسماء مندوبي المرشحين في انتخابات الصحفيين

طالبت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، المرشحين بسرعة تسليم أسماء مندوبيهم في الانتخابات لمتابعة التصويت والفرز.وتضمن خطاب خالد ميري، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات: "الزميلات والزملاء الأعزاء، برجاء سرعة تسليم أسماء مندوبيكم بطلب رسمي بقسم الوارد والصادر للنقابة موضح به تليفوناتهم وصحفهم، علما بأن أخر موعد الإثنين 15 مارس الجاري".