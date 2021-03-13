بسبب زوجته.. شاب إفريقي يلقي نفسه من الطابق التاسع بالبساتين

لقي شاب أفريقي مصرعه عقب إلقاء نفسه من شرفة منزلة بمنطقة البساتين بسبب خلافات زوجية وطلب زوجته الإفريقية الانفصال عنه.كانت البداية عندما تبلغ للقسم من عمليات النجدة بسقوط شاب إفريقي من علو بمنطقة البساتين، بانتقال رجال المباحث والفحص تبين قيام الزمبابوى الجنسية "أحمد مافو"، 21 سنة، عامل نظافة بسنتر، ومقيم بعرب المعادى البساتين، إقامة سارية للعمل، بالانتحار بالقفز من الشرفة من الطابق التاسع بعقار مكون من 10 طوابق حال تواجده بالشقه ملك أحد أصدقائه، وذلك لمروره بحالة نفسية سيئة لرغبه زوجته "تينا بيه"، 19 سنة سودانية الجنسية ومقيمة بعرب المعادى البساتين على الانفصال لعدم قدرته على الانفاق عليها.وبإجراء التحريات أمكن التوصل لشاهد رؤية "ماجدة. ي"، 27 سنة سودانية الجنسية ومقيمة محل البلاغ شقيقه صديق المتوفى ومالكه الشقة محل الواقعة والتى أفادت بذات المضمون.بمناظرة جثه المتوفى تبين وجود كسور بأنحاء متفرقة من الجسد.تم استدعاء زوجه المتوفى والتى ايدت ذات المضمون وافادت باقامة المتوفى طرف شقيقها بالشقه محل الواقعه وذلك عقب نشوب خلافات زوجية مع زوجته.بإخطار اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة أمر بتحرير المحضر اللازم.