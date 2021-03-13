1784 إصابة جديدة بكورونا فى الأراضي الفلسطينية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم السبت، تسجيل 27 وفاة جراء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 فى الأراضى الفلسطينية.وصرحت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مى الكيل فى البيان اليومى حول الحالة الوبائية فى الأراضى الفلسطينية، بأنه تم تسجيل 1784 إصابة جديدة بفيروس كورونا.وأشارت الكيلة إلى أنه تم تسجيل 1484 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.