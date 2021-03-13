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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حمى وألم عضلي.. «العليا للفيروسات» تكشف 7 أعراض للقاح كورونا

السبت 13/مارس/2021 - 01:06 م
لقاح ضد فيروس كورونا
لقاح ضد فيروس كورونا
ريم محمود
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كشف المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، من خلال اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، عن الأعراض التي من الممكن أن تظهر فور الحصول على لقاح فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقالت اللجنة، في بيان اليوم السبت: "إذا أصبتَ سابقًا بكورونا فانتظر لمدة 90 يومًا كإجراء احترازي من ظهور النتيجة قبل أن تأخذ اللقاح، ومن الأفضل لمن أصيبوا سابقًاأن يأخذوا اللقاح المخصص له لأن تكرار العدوى أمر وارد"، موضحة أن الأعراض تتمثل في:

- الألم أو الاحمرار أو التورم في مكان حقن اللقاح
- الحُمّى
- الإرهاق
- الصداع
- الألم العضلي
- القشعريرة
- ألم المفاصل
- إذا استمرت الأعراض السابقة أكثر من 3 أيام أو شعرت بأى أعراض أخرى، فاعرض نفسك على طبيب.

وأضافت اللجنة: "هناك رأي آخر بأنه لا ينبغي تطعيم الأشخاص الذين أصيبوا بكورونا في وقت سابق، لأن إحتمال حدوث إصابة ثانية ربما يكون أقل من 1%".

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