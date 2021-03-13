اعتدى عليها حتى الموت.. حبس قاتل زوجته بالإسماعيلية 15 يومًا

أمرت نيابة مركز الإسماعيلية، بتجديد حبس قاتل زوجته 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد اعترافه بوفاتها، إثر اعتدائه عليها بعصا خشبية.وكشفت التحقيقات أن المجني عليها والجاني كانا دائما الشجار بسبب خلافات زوجية بينهما وأنه دائم الاعتداء عليها بحسب أقوال بعض الجيران.واعترف الجاني بضربه لزوجته وتعنيفها في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء ثم اعتدى عليها بعصا خشبية بضربة على الرأس توفيت على إثرها في الحال.وتمكنت وحدة مباحث مركز أبوصوير برئاسة المقدم أحمد جمال من القبض على المتهم خلال ساعات قليلة من ارتكابه للحادث.وبحسب الجيران في منطقة "أبو جريش" التابعة لمركز ومدينة أبوصوير فإن الجاني والمجني عليها استأجرا منزل بالقرية قبل شهر ونصف تقريبًا.