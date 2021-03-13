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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إثيوبيا: المزاعم الأمريكية بشأن التطهير العرقي في تيجراي« زائفة»

السبت 13/مارس/2021 - 01:05 م
تيجراي
تيجراي
وكالات
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ذكرت وزارة الخارجية الإثيوبية، أن مزاعم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن بشأن عملية تطهير عرقي في إقليم "تيجراي" في إثيوبيا "لا أساس لها وزائفة"، فيما رحبت بدعوات لإجراء تحقيق بشأن أي انتهاكات لحقوق الإنسان في الإقليم الواقع شمال البلاد، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

وتضغط الولايات المتحدة على الحكومة الإثيوبية لإنهاء حرب تحتدم في المنطقة منذ أربعة أشهر، مما أدى لاستقدام قوات من إريتريا المجاورة، ومقتل آلاف الأشخاص وإجبار الملايين على الفرار.

وكان تقرير لمنظمة العفو الدولية قد اتهم الشهر الماضي جنود اريتريين بارتكاب جرائم حرب في إقليم "تيجراي" بسبب ما يزعم من ارتكاب مذبحة لمئات المدنيين العزل في بلدة "أكسوم" في نوفمبر الماضي.

وانتقدت إثيوبيا وإريتريا التقرير، ونفت حكومتا البلدين تورط قوات إريترية في القتال.

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