شروط الحصول على إعانة العجز الكلي لأصحاب المعاشات

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن تقديم إعانة المرافق لصاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب.وأوضحت أنه يقصد بمعاش العجز الكامل المستديم – المعاش الذي أستحق لثبوت العجز الكامل أثناء الخدمة أو بعدها (خلال سنة أو بعد أكثر من سنة من ترك الخدمة).وأشارت عبر موقعها الإلكتروني، أنه يقصد بالولد العاجز عن الكسب أي من فئة الأولاد (أبناء وبنات) ممن يكون لديهم عجز بالميلاد أو نتيجة إصابة بمرض أو حادث وقع قبل بلوغ سن الستين يفقدهم 50% من القدرة علي الكسب، وأن تكون السن تزيد علي 14 عامًا وذلك إذا قررت الهيئة العامة للتأمين الصحي أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية.أما عن الشروط اللازمة للحصول على الخدمة:-- حالات فقد البصر كليًا فقد الذراعين ـ فقد الطرفين السفليين ـ الشلل الرباعى الكامل ـ شلل الطرفين السفليين المقعد عن الحركة ـ الشلل النصفى العام المقعد عن الحركة.- المرض العقلى ـ هبوط القلب المزمن الشديد ـ التشوهات الشديدة بالعظام والمفاصل والضمور العضلى التى تقعد عن الحركة ـ الأورام الخبيثة المصحوبة بمضاعفات تعجز عن الحركة.- الحالات الأخرى التي تقرر الهيئة العامة للتأمين الصحى حاجتها للمعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء الحياة اليومية، وتعتمد هذه الحالات من رئيس الهيئة المذكورة أو من ينيبه.