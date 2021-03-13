رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«انضباط والتزام» شعار الأسبوع الأخير للامتحانات النظرية بجامعة القناة

السبت 13/مارس/2021 - 01:03 م
جامعة القناة
جامعة القناة
الإسماعيلية - مصطفى دياب
طباعة
أكد الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، أن امتحانات اليوم بالجامعة تعد بداية الأسبوع الثالث والأخير من امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعى ٢٠٢٠-٢٠٢١، مشيرا إلى أن الامتحانات النظرية بالكليات تنتهى يوم الخميس القادم الموافق ١٨ مارس، بينما تستكمل الامتحانات العملية ومتطلبات الجامعة الأسبوع القادم.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن بعض الفرق الدراسية بالكليات قد أنهت امتحاناتها فى حين تنهى باقى الفرق امتحاناتها على مدار هذا الأسبوع، مؤكدا التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية التى أقرتها الجامعة طوال فترة الامتحانات حماية من فيروس كورونا، والتى تبدأ من البوابات وحتى داخل اللجان الامتحانية.

وعلى الجانب الآخر، قام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجولته اليومية لمتابعة سير العملية الامتحانية داخل اللجان للاطمئنان على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والاستماع إلى الطلاب والتأكد من أدائهم الامتحانات فى جو من الهدوء والراحة،

وتضمنت جولة نائب رئيس الجامعة تفقده كلية التربية وكلية الآداب والعلوم الإنسانية وكلية العلوم، بالإضافة إلى تفقده الامتحانات الإلكترونية لطلبة الفرقة الأولى بكلية الطب البشرى، والذي كان يؤدى خلالها ٦٤٤ طالب وطالبة على فترتين الامتحان فى مادة foundation module2.

موضوعات متعلقة

موعد اول يوم شعبان 2021 وفضل الصيام فيه

أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 12-3-2021

«كوم تراب».. أول صور لـ« عمارة فيصل » بعد التفجير

وفاة الإعلامية ملك إسماعيل متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

الصور

image description

محافظ أسيوط: طلاب ومعلمى مدارس التعليم الفنى طوروا كورنيش النيل

image description

محافظ أسيوط يتابع أعمال تغطية وتبطين ترعة بني فيز (صور)

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى صدفا المركزى (صور)

image description

محافظ أسيوط يتابع أعمال إعادة رصف وصيانة امتداد شارع الثورة

image description

إزالة 4 مخالفات بناء بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

«التعليم» تحدد مصير الأنشطة والمواد الفنية في التيرم الثاني (مستند)

يساهم في فهم التجمعات الرهبانية.. «الآثار» تعلن عن كشف آثري بالواحات

«أتربة وانخفاض حرارة».. تفاصيل طقس اليوم

بتخفيضات تصل 60%.. «الداخلية» تطلق المرحلة 17 من «كلنا واحد»

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

تايلاند تحتفل بعيد الفيل وتأمل في عودة السياح الأجانب

محمد بن راشد: 60% من مساحة دبي ستكون محميات طبيعية

فندق بالصين يتيح للنزلاء فرصة العيش مع الدب القطبي

ليبيا تستعد لاستضافة أول مباراة دولية بعد 7 سنوات من «حظر الملاعب»

أيام زمان

«الوحدة قتلانى».. اعترافات نجوى فؤاد عن حياتها

سامي السلاموني: في فيلم «ملل» كانت خبرتي ناقصة كمخرج

«شراء الأدوية الجديدة».. أغرب الحكايات عن محمد القصبجي

«لا تتميز عني».. كواليس الغيرة الفنية بين ماجدة الصباحي وفاتن حمامة

مقالات الرأي
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«2-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «9»
المزيد

الثقافة

عزة هيكل تناقش صورة المرأة في الإعلام بندوة ثقافية

الثلاثاء.. «الأعلى للثقافة» يحتفي بالعلاقات المصرية الفيتنامية

حوار الفنون بين «حسب الله» و«الطبول النوبية» بقبة الغوري

ثريا عبد البديع في ضيافة الملتقى الـ35 لمبدعي ونقاد أدب الطفل.. الأربعاء