«انضباط والتزام» شعار الأسبوع الأخير للامتحانات النظرية بجامعة القناة

أكد الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، أن امتحانات اليوم بالجامعة تعد بداية الأسبوع الثالث والأخير من امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعى ٢٠٢٠-٢٠٢١، مشيرا إلى أن الامتحانات النظرية بالكليات تنتهى يوم الخميس القادم الموافق ١٨ مارس، بينما تستكمل الامتحانات العملية ومتطلبات الجامعة الأسبوع القادم.وأشار رئيس الجامعة إلى أن بعض الفرق الدراسية بالكليات قد أنهت امتحاناتها فى حين تنهى باقى الفرق امتحاناتها على مدار هذا الأسبوع، مؤكدا التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية التى أقرتها الجامعة طوال فترة الامتحانات حماية من فيروس كورونا، والتى تبدأ من البوابات وحتى داخل اللجان الامتحانية.وعلى الجانب الآخر، قام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجولته اليومية لمتابعة سير العملية الامتحانية داخل اللجان للاطمئنان على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والاستماع إلى الطلاب والتأكد من أدائهم الامتحانات فى جو من الهدوء والراحة،وتضمنت جولة نائب رئيس الجامعة تفقده كلية التربية وكلية الآداب والعلوم الإنسانية وكلية العلوم، بالإضافة إلى تفقده الامتحانات الإلكترونية لطلبة الفرقة الأولى بكلية الطب البشرى، والذي كان يؤدى خلالها ٦٤٤ طالب وطالبة على فترتين الامتحان فى مادة foundation module2.