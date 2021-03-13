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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس يضع 5 مفاتيح لنجاح خدمة الكاهن

السبت 13/مارس/2021 - 01:02 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
تريزة شنودة- مونيكا جرجس
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وضع قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، 5 مفاتيح لنجاح خدمة الكاهن.

وقال البابا تواضروس الثاني، إن الخمسة مفاتيح لنجاح خدمة الكهنة هي مفتاح المعرفة الكتاب المقدس أولًا وكل الدراسة والمعرفة الروحية، ومفتاح النعمة هو الاتضاع والتخلي عن الذات مفتاح الخدمة هو الأبوة وعمل الافتقاد المستمر والاهتمام بكل أحد، ومفتاح النجاح هو اهتمامه بحياته الشخصية، ويجب على الشعب الحفاظ على وقت الكاهن، ومفتاح الملكوت هو الأمانة والنقاوة.

وتابع البابا تواضروس: انه الكاهن يجب أن يكون عارفًا، وان ينمو شعبه في المعرفة، بالإضافة إلى مفتاح النعمة واتضاع الأنسان وتخليه عن ذاته مؤكدًا ان خدمة الكاهن مفتاحها الأبوة في عمل الأفتقاد.

وتابع: أنه هذه المفاتيح نضعها ونحن في بداية الصوم المقدس لهؤلاء الشمامسة ليصيروا كهنة وخدامًا أمناءًا وأتقياءًا لخدمة كنيسة الله ولخدمة الرعية في كل مكان، ومن أجل تجويد الخدمة بنعمة المسيح يوم ١٢ أبريل وبعد أن تكمل ٣٠ يومًا سوف تأخذوا كورس كامل في التدبير الكنسي في المقر البابوي في دير الأنبا بيشوي لمدة أسبوع وهام جدًا قبل أن تدخل في خدمة الكهنوت أن يكون لديكم معرفة بالتدبير الكنسي، وفي أثناء الـ ٣٠ يومًا سوف تتسلم الطقس الكنسي، لكن يجب أن تكون لك قراءات روحية وفي الإنجيل. وأنتم كشعب يجب ألا نضيع وقتهم بالزيارات، ليقضي وقتًا روحيًّا قويًّا.

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