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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«الأعلى للمستشفيات الجامعية» يكشف أهم لقاحات «كورونا» وطريقة عملها (تفاصيل)

السبت 13/مارس/2021 - 01:16 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
ريم محمود
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أصدر المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بيان صحفى للرد على الأسئلة الشائعة حول اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا حول العالم.

وقال المجلس فى بيانه: «تعرَّف على الحقائق وإجابات للأسئلة الشائعة حول التطعيم فقد تكون اللقاحات التي تقي من كوفيد- 19 (فيروس كورونا) أفضل أمل لإنهاء هذه الجائحة، لكن قد تتبادر لديك بعض الأسئلة مع بدء إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بمنح الموافقات على الاستخدام الطارئ للقاحات كوفيد-19 وتعرّف على فوائد لقاحات كوفيد-19 وآلية عملها وآثارها الجانبية المحتملة وأهمية الاستمرار في تطبيق إحتياطات الوقاية من العدوى".

وكشف المجلس عن بعض الأسئلة بالإجابات الخاصة بها، والتي كان أبرزها:
◄ ما أهمية اللقاح؟
قد يحميك لقاح كوفيد -19 من الإصابة بالفيروس أو حماية المحيطين بك من الإصابة به في حال أخذ اللقاح، وسيسمح برفض عمليات الحظر تدريجيًا.


◄ ماهى أنواع المناعة فى الجسم؟
هناك ثلاثة أنواع لمناعة الإنسان، المناعة الطبيعية، والمناعة المكتسبة، والمناعة المستعارة (إما سلبية أو إيجابية).

- المناعة الطبيعية (Innate Immunity):
فيعمل كل من الجلد والمخاط والأهداب كحواجز مادية تمنع العوامل الممرضة من دخول الجسم، كما يساعد على التعرّف على بعض الأجسام الغريبة التي تغزو الجسم.

- المناعة المكتسبة: (Acquired Immunity)
وهي المناعة التي يكتسبها الإنسان عند تعرض الجسم للجراثيم لأول مرة،لأنها تحتوى على مادة تثير الاستجابة المناعية،وتسمى المستضد (antigen)، فيثار الجهاز المناعي ويُصنّع أنواعًا متنوعة من الأجسام المضادة لهذه الجراثيم، تقوم بمهاجمتها إذا أُصيب بها الشخص مرة أخرى.
وهناك أيضًا خلايا ذاكرة منتجة للأجسام المضادة تظل حية، وإذا تعرّض الجسم لنفس العامل الممرض مرة أخرى، فإن استجابة الأجسام المضادة ستكون أسرع بكثير وأكثر فعالية من المرة الأولى لأن خلايا الذاكرة تكون جاهزة لإطلاقها.

-المناعة السلبية (Passive Immunity):
حيث يستعير جسم الإنسان هذا النوع من المناعة من مصدر آخر، ولكنّها لا تستمر إلى الأبد، مثل اكتساب الجنين أجسامًا مضادة من الأم عن طريق المشيمة أو الرضاعة.

- التحصين "المناعة الإيجابية" (Immunizations):
وذلك عن طريق اللقاحات أو التطعيمات.

◄ ماهى لقاحات كوفيد التى وافقت عليها الجهات المختصة وما عملها ؟
حاليا، هناك عدة لقاحات لكوفيد 19 خاضعة للتجارب السريرية، وستُصْدِر إدارة الغذاء والدواء ترخيص استخدام طارئ للقاحات كوفيد 19 استنادًا إلى كمية بيانات أقل مما هو مطلوب عادة.
- لقاحات الحمض النوويRNA
- لقاح شركة مودرنا الأمريكية Moderna
- لقاح شركة فايزر بايونتك الألمانية BioNTech
- لقاح شركة كيورفاك الالمانية CureVac

- فايزربايونتك:
تَستخدم كل من فايزربايونتك وموديرنا الحمض النووي سطح فيروسات كورونا كياناتٌ شوكية الشكل تسمى بروتين S.
وتعطي للخلايا تعليمات حول كيفية صنع جزء غير ضار من أحد بروتينات S.
بعد التطعيم، تبدأ الخلايا في صنع أجزاء البروتين وإظهارها على أسطح الخلايا. سيدرك جهازك المناعي أن البروتين دَخيل، وسيبدأ في بناء استجابة مناعية وصُنع أجسام مضادة.
لقاح فايزربايونتك، أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تصريح استخدام طارئ له.
أظهرت البيانات أن مفعول اللقاح يبدأ بعد الجرعة الأولى بفترة وجيزة، وأن نسبة فعاليته 95٪ بعد سبعة أيام من الجرعة الثانية.
هذا اللقاح للأشخاص بعمر 16 سنة فأكثر.
يتطلب أخذ حقنتين يفصل بينهما 21 يومًا.


- لقاح موديرنا:
أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تصريح استخدام طارئ له.
قد أظهرَت البيانات أن اللقاح فعال بمعدّل 94.1٪.
وهذا اللقاح للأشخاص بعمر 18 سنة فأكثر.
يتطلب هذا اللقاح حقنتين يفصل بينهما 28 يومًا

-لقاحات فيروسيه تقليدية كاملة:
لقاح شركة سينوفارم وسينوفاك الصينية Sinovac، Sinopharm وهى اللقاحات التقليدية المعتادة التى تعتمد على استخدام شكل معطل (ميت) أو ضعيف من فيروس كورونا المستجد نفسه بحيث يصبح الفيروس فى هذه الحالة غير قادر على التسبب فى المرض.
لا يزال قادر على توفير معلومات كافية للجهاز المناعى للجسم ليصنع الاجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد.
معدل الفعالية (79.3٪) أقل مما تم الإبلاغ عنه من تجارب اللقاح في الإمارات العربية المتحدة وهي 86٪، و50.4% في البرازيل.

-لقاحات الناقل الفيروسى:
لقاح جامعة اكسفورد البريطانية، مع شركة استرا زينكا ولقاح شركة جونسون اند جونسون الأمريكية، ولقاح جامالايا الروسى.
وهى لقاحات تستخدم فيروسات أخرى (الفيروسات الغدية مثلا adenovirus) لنقل جينات فيروس كورونا المستجد إلى خلايا جسم الإنسان ولتطوير هذا النوع من اللقاحات.
قامت بعض الفرق البحثية باضافة الجين الخاص ببروتين s إلى الفيروس الغدى حيث يدخل الفيروس إلى خلايا جسم الإنسان وينقل لها المعلومات الجينية الخاصة بفيروس كورونا.

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