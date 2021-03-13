«حبة صغيرة» تحدث ثورة علمية في تشخيص السرطان

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن علماء بريطانيين عملوا على تطوير حبة تحتوي على كاميرا صغيرة قادرة على اكتشاف الأورام، ما سيحدث ثورة في تشخيص سرطان الأمعاء وعلاجه.ذكر التقرير أن هذه الحبة المعروفة بـ"كاميرا السرطان"، يبتلعها المرضى وتلتقط صورا من داخل الأمعاء، للبحث عن أي علامات للمرض أثناء مرورها عبر الجهاز الهضمي.وتابع أن الجهاز يقوم بتقديم النتائج في غضون 5 ساعات فقط، مبرزا أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا قامت حتى الآن بتوفير الحبة لأكثر من 11 ألف مريض في مختلف أنحاء البلاد لإخضاعها للتجربة.وفي حال نجحت التجارب، فإن هذا الاكتشاف سيضع حدا للتشخيص التقليدي، المعروف بعملية "تنظير القولون الافتراضي"، وكذلك الأشعة السينية.