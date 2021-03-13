الأمن اللبناني يوقف 30 سوريا على الحدود

أعلن الأمن اللبناني اليوم السبت، توقيف 30 شخصًا من التابعية السورية بجرم دخول الأراضي اللبنانية خلسة.وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بيان صحفي اليوم السبت، إنه في إطار مكافحة عمليات تهريب الأشخاص من سورية إلى لبنان جرى أول أمس الخميس ضبط حافلة لنقل الركّاب وعلى متنها 30 شخصًا من التابعية السورية، بينهم 12 قاصرًا، وذلك في بلدة دير عمار المنية، بجرم دخول الأراضي اللبنانية خلسة.وتم تسليم الموقوفين، بحسب البيان، "إلى فصيلة المنية في وحدة الدرك الإقليمي، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص".كان وزير السياحة والشؤون الاجتماعية اللبناني، رمزي مشرفية، قد صرح أمس الجمعة بأن جميع الوزراء السوريين الذين التقاهم خلال زيارته الأخيرة لدمشق أعربوا عن استعدادهم الكامل "للعمل معنا لتفعيل ملف عودة النازحين السوريين "مشيرا إلى أنه تلقى ضمانات "بتحقيق عودة كريمة وآمن للنازحين"يشار إلى أن لبنان يستضيف مليون ونصف لاجئ سوري فروا من الحرب الدائرة في بلادهم، مما يشكل عبء ثقيلا على اقتصاد لبنان الذي يعاني بشدة.