ضبط 3 عاطلين يتاجرون فى المخدرات بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من القبض على 3 عاطلين تخصصوا في الاتجار بالمخدرات بالخانكة، وبحوزتهم كيلو حشيش وهيروين.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد قيام 3 عاطلين بتوزيع "البودرة والحشيش" على المتعاطين في وضح النهار بمدينة الخانكة.وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وهم: "أ. م. أ" 39 سنة عاطل ومقيم الجبل الأصفر وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر، تزن حوالى 250 جرامًا، ومبلغ مالي وهاتف محمول، و"ع. ر. ع" 26 سنة، عاطل، ومقيم أبوزعبل وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر، تزن حوالى 255 جرامًا، ومبلغ مالي وهاتف محمول، و"ع. ع. ه" 34 سنة عاطل ومقيم عرب العيايدة وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 500 جرام ومبلغ مالي وهاتف محمول.تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وتحريز المضبوطات.