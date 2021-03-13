كامل الوزير يتفقد كوبرى الباجور ويوجه بترميمه (فيديو)

تفقد اللواء كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، أثناء جولته بمحافظة المنوفية، الكوبري العلوي بمدينة الباجور، مؤكدا أنه سيتم ترميمه بدلا من هدمه.وكان تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل طريق القناطر الخيرية، وعبر عن استياؤه خلال جولته الحالية لمحافظة المنوفية، بسبب التعديات المتواجدة على طريق القناطر الخيرية.ووصل منذ قليل وزير النقل لمحافظة المنوفية لتفقد بعض المشروعات القومية في مركز الباجور والسادات، منها مشروعات رصف طرق ومشروع سكك حديد كفر داوود السادات، والتي بدأ العمل فيها الفتره الماضية.وسوف يتفقد الفريق كامل الوزير اعمال الرصف القائمة في طريق القناطر الخيرية الباجور، ومنها إلى مدينة شبين الكوم، وسيتحرك وزير النقل إلى مركز السادات لتفقد أعمال محطة سكة حديد كفر داوود على خط كفر داوود السادات ويختتم زيارته والعودة إلى القاهرة مرة أخرى.