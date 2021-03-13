مرصد الكهرباء: أقصي حمل اليوم 24800 ميجاوات

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن النشرة اليومية لصباح اليوم السبت، تشير إلى تطور كبير في الأحمال مقارنة بالعام الماضي 2020، وذلك نتيجة أن أحمال العام السابق كانت متأثرة بفترة الإجازة بسبب سوء الأحوال الجوية وبداية تخفيف الأحمال بحوالي 29٪ زيادة في الحمل الأقصى 31٪ زيادة في الحمل الأدنى.وأعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الحمل الأقصى على الشبكة القومية للكهرباء بلغ أمس الجمعة 23300 ميجا وات، معلنا أنه من المتوقع أن يصل الحمل الأقصى على الشبكة مساء السبت 24800 ميجا وات.وحول الإجراءات التي اتخذها القطاع للتغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائى قام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى بتوظيف المنهج العلمى في البحث والتحليل لدراسة مشكلة تكرار الانقطاعات والتعرف على أسبابها الجذرية ووضع الحلول الملائمة لها وفقًا لأهداف مرحلية قابلة للتنفيذ وقد تم ذلك من خلال خطة طموحة وعاجلة، حيث تم إضافة 6882 ميجا وات حتى نهاية عام 2015 منها حوالى 3636 ميجا وات كخطة عاجلة بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالى 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية.