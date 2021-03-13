تركيا تستعد لاستقبال السياح من بريطانيا

تستعد تركيا للسماح لجميع السياح بالدخول إلى بلادها، ولن تشترط عليهم تقديم إثبات تناول التطعيم المضاد لفيروس كورونا، وفق ما كشفت عنه مصادر لصحيفة «الصن» البريطانية.وتقول المصادر أن السلطات التركية ستقوم بإلزام القادمين إلى بلادها بإجراء فحص PCR للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن الفحص أصبح متوفرًا في الفنادق والمنتجعات السياحية في تركيا.وأضافت المصادر: «المسؤولون الأتراك على وشك التوقيع على خطط للسماح للبريطانيين بالدخول إلى تركيا من أجل قضاء عطلات اعتبارًا من 17 مايو».