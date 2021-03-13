21 ألف إصابة جديدة بكورونا فى بولندا

أعلنت وزارة الصحة البولندية، اليوم السبت، تسجيل 21 ألفا و49 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد المسبب لكوفيد-19، في أعلى حصيلة يومية تسجلها البلاد منذ 23 نوفمبر الماضي.ووفقا للوزارة، ارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 التي سجلتها البلاد منذ بداية الجائحة إلى مليون و889 ألفا و360 حالة، حسبما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية.كما سجلت الوزارة 343 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي لوفيات الفيروس التي سجلتها البلاد حتى الآن إلى 47 ألفًا و68 حالة وفاة.