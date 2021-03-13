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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة طنطا تفوز بتمويل 15 مشروع تخرج

السبت 13/مارس/2021 - 12:44 م
الدكتور محمود ذكى
الدكتور محمود ذكى
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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أعلن رئيس جامعة طنطا، الدكتور محمود ذكى، فوز الجامعة بتمويل 15 مشروع تخرج ممولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا هذا العام.

أوضح الدكتور محمود ذكى، اهتمام الجامعة بدعم الأبحاث التطبيقية التى تدعم تنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة، مؤكدًا حرصه الشديد على تحفيز الطلاب للارتقاء بمستوى مشروعاتهم الطلابية والوصول بها إلى مستويات الابتكار وتطبيقها وتوظيفها لخدمة المجتمع.

وأضاف أن المشاريع الفائزة هى: تحلية المياه بالطاقة الشمسية، تصميم وتصنيع روبوت ذاتي الحركة لعمليات التعقيم والتطهير، إنتاج‏ أخشاب قشن الأرز البلاستيكي، تصنيع أخشاب الأرضيات المقاومة للمياه، ‏تصميم وتنفيذ مكيف هوائي منزلي يعمل بالطاقة الشمسية، تزويد برجولات بخلايا طاقة شمسية لشحن أجهزة الكترونية، تحسين دمج محطات طاقة الرياح بنظام الخلايا الشمسية، ‏ماكينة الزراعة الذكية لحصد الكتان المصري باستخدام الحساسات، ماكينة عصر بذرة الكتان باستخدام الحساسات والتكنولوجيا الحديثة، تصميم وتنظيم وتنفيذ نظام مدمج للتحكم الآلي في المحركات داخل العجلات والمستخدمة السيارات الكهربائية، ‏إدارة الطاقة الموزعة بين الشبكات متناهية الصغر والشبكة الوطنية باستخدام تكنولوجيا ‏إنترنت الأشياء، تصميم وتنفيذ ماكينة لإنتاج بكرات أسلاك البلاستيك المستخدم في ‏الطباعة ثلاثية الأبعاد، ‏إنتاج وقود الديزل الحيوي كطاقة متجددة من الطحالب الدقيقة، ‏تصنيع نموذج أولي لوحدة انتاج البيوديزل العالي الجودة من زيت الطعام المستهلك، حصاد الطاقة وتخزينها باستخدام تقنية الهواء المضغوط.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن نتائج برنامج دعم مشروعات التخرج بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا "مشروعى بدايتي" للعام المالى 20202021، والبالغ عددها (506) مشروعات بتمويل نحو 25 مليون جنيه.

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