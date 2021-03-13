رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وصول جثمان عباس الطرابيلي إلى مسجد الحصري (صور)

السبت 13/مارس/2021 - 12:57 م
جثمان عباس الطرابيلي
جثمان عباس الطرابيلي
إسلام نصير
طباعة
وصل، منذ قليل، جثمان الكاتب الصحفي الراحل عباس الطرابيلي، رئيس تحرير جريدة الوفد الأسبق وأحد مؤسسيها، إلى مسجد الحصري في مدينة 6 أكتوبر، تمهيدا لتشييع الجثمان إلى مثواه الأخير.

وتوفي الكاتب الصحفي الكبير عباس الطرابيلي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، عن عمر يناهز 85 عامًا.

وأصيب الكاتب الكبير عباس الطرابيلي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، قبل نحو 10 أيام، وتم نقله إلى مستشفى العزل بالشيخ زايد نظرا لتدهور حالته الصحية.

جدير بالذكر أن عباس الطرابيلي كاتب ومؤرخ مصري من مواليد محافظة دمياط سنة 1936، وعمل رئيس تحرير جريدة الوفد 1998، وله العديد من الكتب التاريخية التي تهدف إلى تنوير العقل المصري وإعادة تعريف الشعب المصري بتاريخه العريق.

من أهم أعماله "أحياء القاهرة المحروسة" و"غرائب الأسماء المصرية والعربية" و"من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق".

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 بالاسم ورقم الجلوس

«الأعلى للمستشفيات الجامعية» يكشف أهم لقاحات «كورونا» وطريقة عملها (تفاصيل)

إحالة مدرسة للتحقيق.. «الدستور» يرصد بدء العملية التعليمية فى المحافظات

أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 12-3-2021

الصور

image description

محافظ أسيوط: طلاب ومعلمى مدارس التعليم الفنى طوروا كورنيش النيل

image description

محافظ أسيوط يتابع أعمال تغطية وتبطين ترعة بني فيز (صور)

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى صدفا المركزى (صور)

image description

محافظ أسيوط يتابع أعمال إعادة رصف وصيانة امتداد شارع الثورة

image description

إزالة 4 مخالفات بناء بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

«التعليم» تحدد مصير الأنشطة والمواد الفنية في التيرم الثاني (مستند)

يساهم في فهم التجمعات الرهبانية.. «الآثار» تعلن عن كشف آثري بالواحات

«أتربة وانخفاض حرارة».. تفاصيل طقس اليوم

بتخفيضات تصل 60%.. «الداخلية» تطلق المرحلة 17 من «كلنا واحد»

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

تايلاند تحتفل بعيد الفيل وتأمل في عودة السياح الأجانب

محمد بن راشد: 60% من مساحة دبي ستكون محميات طبيعية

فندق بالصين يتيح للنزلاء فرصة العيش مع الدب القطبي

ليبيا تستعد لاستضافة أول مباراة دولية بعد 7 سنوات من «حظر الملاعب»

أيام زمان

«الوحدة قتلانى».. اعترافات نجوى فؤاد عن حياتها

سامي السلاموني: في فيلم «ملل» كانت خبرتي ناقصة كمخرج

«شراء الأدوية الجديدة».. أغرب الحكايات عن محمد القصبجي

«لا تتميز عني».. كواليس الغيرة الفنية بين ماجدة الصباحي وفاتن حمامة

مقالات الرأي
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«2-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «9»
المزيد

الثقافة

عزة هيكل تناقش صورة المرأة في الإعلام بندوة ثقافية

الثلاثاء.. «الأعلى للثقافة» يحتفي بالعلاقات المصرية الفيتنامية

حوار الفنون بين «حسب الله» و«الطبول النوبية» بقبة الغوري

ثريا عبد البديع في ضيافة الملتقى الـ35 لمبدعي ونقاد أدب الطفل.. الأربعاء