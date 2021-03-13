اعتقال 4 إرهابيين في ثلاث محافظات وسط وشمال العراق

أفاد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقي، اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، بأنه جرى القبض على 4 إرهابيين في محافظات: بغداد والأنبار وصلاح الدين.وقال رسول - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - إنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، تواصل تشكيلات جهاز مُكافحة الإرهاب عملياتها المُباغتة وفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة تستهدف بقايا عصابات داعـش، حيثُ تمكن الجهاز من إلقاء القبض على إرهابي مُتخفي بين المواطنين في حي الخضراء بالعاصمة بغداد بعمليةٍ شهدت استخدام أسلوب استخباري مُتقدم".وأضاف البيان أن "الجهاز تمكن من إلقاء القبض على إرهابي آخر في قضاء عنة غربي محافظة الأنبار"، مضيفا أنه "في ناحية العلم بمُحافظة صلاح الدين احكم جهاز مكافحة الإرهاب قبضته على هدفين من عصابات داعش الإرهابية".